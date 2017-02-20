Trabzonspor 0 - Aytemiz Alanyaspor 0
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TRABZONSPOR 0 - AYTEMİZ ALANYASPOR 0

Trabzonspor 0 - Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Trabzonspor 0 - Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica (14' Mustafa Akbaş), Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Fabian Castillo (77' Matus Bero), Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı (65' Dame N'doye), Hugo Rodallega

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Giorgos Tzavellas, Kenneth Omeruo, Darko Lazic (41' Emre Nefiz), Daniel Candeias, Efecan Karaca, Guy Landel (41' Glynor Plet), Fabrice N'sakala, Vagner Love, Junior Fernandes (84' Taha Yalçıner)

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Hakan Ceylan

Sarı Kartlar: DK 58: Glynor Plet (Aytemiz Alanyaspor), DK 80: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 85: Matus Bero (Trabzonspor), DK 87: Daniel Candeias (Aytemiz Alanyaspor), DK 87: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 90: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 90: Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor)

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