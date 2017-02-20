Telegol'ün yeni kanalı belli oldu
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TELEGOL'ÜN YENİ KANALI BELLİ OLDU

Telegol'ün yeni kanalı belli oldu

Serhat Uluerenin moderatörlüğünde TGRT Haberde yayınlanacak olan Telegol, 27 Şubat Pazartesi akşamı ekranlarda olacak.

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Serhat Uluerenin moderatörlüğünde TGRT Haberde yayınlanacak olan Telegol, 27 Şubat Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Bu tarihin seçilmesinin amacı, Galatasaray- Beşiktaş derbisinin gününde programa iddiali bir başlangıç yapabilmek.

Yılbaşında 360 TV ile yollarını ayıran Telegolün kadrosunda Serhat Ulueren, Ümit Karan, Engin Verel ve Gökmen Özdenak yer alıyordu. Ekibin TGRT Haberde aynı kadro ile devam edip etmeyeceği ise kesinleşmedi. TGRTnin verdiği bütçenin sınırlı olması nedeniyle yorumcu kadrosunda değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

Telegol, 27 Şubattaki girişinin ardından yeni kanalında pazar ve pazartesi akşamları ekrana gelecek.

 

 
 
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