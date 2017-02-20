TELEGOL'ÜN YENİ KANALI BELLİ OLDU

Serhat Uluerenin moderatörlüğünde TGRT Haberde yayınlanacak olan Telegol, 27 Şubat Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Bu tarihin seçilmesinin amacı, Galatasaray- Beşiktaş derbisinin gününde programa iddiali bir başlangıç yapabilmek.
Yılbaşında 360 TV ile yollarını ayıran Telegolün kadrosunda Serhat Ulueren, Ümit Karan, Engin Verel ve Gökmen Özdenak yer alıyordu. Ekibin TGRT Haberde aynı kadro ile devam edip etmeyeceği ise kesinleşmedi. TGRTnin verdiği bütçenin sınırlı olması nedeniyle yorumcu kadrosunda değişiklikler olabileceği konuşuluyor.
Telegol, 27 Şubattaki girişinin ardından yeni kanalında pazar ve pazartesi akşamları ekrana gelecek.