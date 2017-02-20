A MİLLİ ADAY KADRO BELLİ OLDU

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 1-7 Mart tarihlerinde yapılacak 2017 Goldcity Kadınlar Kupası aday kadrosu açıklandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak turnuvaya kadın millilerin yanı sıra Polonya, Romanya ve Kosova katılacak. Turnuva maçları Goldcity Hotel'in sahalarında oynanacak. Ay-yıldızlılar, 27 Şubat Pazartesi günü teknik direktör Talat Tuncel yönetiminde toplanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Didem Karagenç, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Selen Altunkulak, Melike Pekel (Metz), Selda Akgöz (Trabzon İdmanocağı), Meryem Koç (Adana İdmanyurdu), Fatma Işık (FV Löchgau), Ebru Uzungüney (TSV Shoot Mainz), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, Sevgi Çınar (Konak Belediyespor), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Busem Şeker (SV Henstedt Ulzburg), Serra Çağan (1207 Antalya Döşemelatı Belediyespor), Ecem Cumert (SC Freiburg), Çağla Korkmaz (Wolfsburg), Aytül Dilek Okur (TSV Amicitia Vierheim)