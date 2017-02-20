EZELİ RAKİPLER LİDERLİĞİ UNUTTU

Spor Toto Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Galatasaray ile Fenerbahçe, son dönemde ortaya koydukları performansla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Süper Lig'de 20 kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek formasına dördüncü yıldızı takan ilk ve tek takım olan Galatasaray ile 19 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, son iki sezonda zirve yarışında varlık gösteremedi.

Sarı-lacivertliler, ligde bu periyottaki 55 haftanın 4'ünde liderlik koltuğunda otururken, sarı-kırmızılılar ise sadece bir hafta zirvede yer alabildi.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan ve 2016-2017'yi de önde götüren Beşiktaş, söz konusu 55 haftanın 34'ünü, Medipol Başakşehir 15'ini, Kasımpaşa ise birini lider bitirdi.

Galatasaray averajla zirveye çıkabildi

Süper Lig'de son iki sezondaki performansıyla taraftarlarını üzen Galatasaray, bu sürede sadece bir kez liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bunu da ancak averajla başarabildi.

Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2015-2016 sezonunda liderliği göremedi.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladığı geçen sezonda Mustafa Denizli ile yoluna devam eden Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile de istenilen sonuçları alamadı ve ikinci kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Sezonu Jan Olde Riekerink yönetiminde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ligi şampiyon Beşiktaş'ın 28 puan gerisinde 51 puanla 6. sırada tamamladı.

Bu sezona başladığı Riekerink yönetiminde 20 lig maçına çıkan Galatasaray, son 2 sezondaki tek liderlik haftasını 2016-2017'nin 2. haftasında averajla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti ve Riekerink'in yerine Igor Tudor'u göreve getirdi.

Tudor idaresindeki ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, topladığı 40 puanla lider Beşiktaş'ın 7 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe 42 haftadır zirveyi göremiyor

Süper Lig'de özellikle bu sezon beklentilerin uzağında bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, en son 43 hafta önce liderlik koltuğunda oturdu.

Şampiyonluk için Beşiktaş ile çekiştiği 2015-2016 sezonunun 3, 4, 5 ve 13. haftalarını lider geçen sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ligi rakibinin 5 puan gerisinde 74 puanla ikinci sırada bitirdi.

Geçen sezonun ardından Pereira ile yola devam etme kararı alan ancak Avrupa'daki kötü sonuçlar sonrası Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, lige Dick Advocaat idaresinde başladı. Sarı-lacivertli takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde oynadığı 21 maçta zirveyi göremedi.

Advocaat'ın Fenerbahçe'si, 21. haftalar itibarıyla geçen sezondan da kötü bir performans ortaya koydu ve ligde Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde 37 puanla 4. sırada yer aldı.

- Kayıplar artıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son üç maçında 5, sarı-lacivertli ekip de 7 puan kaybetti.

Fenerbahçe, ligdeki son üç maçında Kayserispor'a yenilirken, Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Bu dönemde Akhisar Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray ise Kayserispor'a yenilirken, Çaykur Rizespor karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.