ALVES, ESKİ TAKIMINI KIZDIRDI!

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Dani Alves, geçtiğimiz sezon Barcelona ile yollarının ayrılmasından İspanyol yöneticileri sorumlu tuttu.

Barcelona'da 2008-2016 yıllarında forma giydikten sonra geride kalan sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyerek, serbest bırakılan ve Juventus'a transfer olan Alves, Katalan kulübünden ayrılmasıyla ilgili gerekçeleri İspanya'nın ABC gazetesine verdiği röportajda anlattı.

"Barcelonalı yöneticiler bana karşı sahte ve nankör oldu." ifadesini kullanan Alves, şunları kaydetti:

"Şu anda Barcelona'yı yönetenlerin, futbolcularına nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili hiçbir fikirleri yok. Bana saygı göstermediler. Sadece FIFA'nın verdiği transfer yasağından sonra bana sözleşmeyi uzatma teklifini getirdiler. Ben de o andan sonra oyuna dahil olup, serbest bırakılma şartıyla uzatılacak bir sözleşmeye imza attım."

İstenmediği bir yerde kalmamak için Barcelona'dan ayrıldığını öne süren Brezilyalı futbolcu, İspanyol kulübünün yöneticilerini, "samimi olmamak" ve yüz yüze görüştüklerinde "gerçeği söylememekle" suçladı.

Alves, Juventus'ta forma giymekten büyük memnuniyet duyduğunu da belirterek, "Kazanan, tarihi olan bir kulüpte üst düzeyde rekabete girmek istiyordum. Çünkü rekabetçi, kazanan biriyim. Juventus da aynı benim gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan günümüz futbolunun "çok ikiyüzlü" olduğunu savunan Alves, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol, çok ikiyüzlü. Bundan dolayı büyük hayal kırıklığım var. Küçük yaşlardan bu yana imza dağıtırdım, çünkü hep meşhur, önemli olmayı ve imza vermeyi hayal ederdim. Bu masum bir çocuğun düşüncesiydi, ne anlama geldiğinden haberim bile yoktu. Şimdi ünlüyüm ve farkına vardım ki ünlülere kötü gözle bakılıyor. Futbol kıskançlık, ikiyüzlülük ve sahte dostluklar getiriyor."