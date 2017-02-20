1461 Trabzon'da istifa!
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1461 TRABZON'DA İSTİFA!

1461 Trabzon'da istifa!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren 1461 Trabzon'da teknik direktör Hüsnü Özkara, istifa etti.

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Ligdeki son maçında sahasında Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalan 1461 Trabzon'da teknik direktör Hüsnü Özkara, istifasını yönetime kuruluna sundu.

Özkara, yaptığı açıklamada, birçok talihsizlik yaşadıklarını belirterek, "İyi oynadığımız maçlarda bile puan kaybettik. Kan değişikliğinin takıma iyi geleceğini düşünerek, istifamı yönetim kuruluna sundum. 1461 Trabzon'un kaliteli bir kadrosu var. Bu takımın bir an önce toparlanarak ligde kalacağına inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23 hafta sonunda 25 puan toplayan ve 14. sırada bulunan 1461 Trabzon'u, yeni teknik direktör gelene kadar yardımcı antrenör Hamit Cihan'ın çalıştıracağı kaydedildi.

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