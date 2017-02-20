BURSA'DA BADMİNTON HEYECANI

Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonası, Bursa'da yapıldı.

Osmangazi Acemler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 28 ilden 59 kulüp ve 340 sporcu katıldı.

Tek erkeklerde Emre Lale (Ankara EGO Spor) birinci, Sinan Zorlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) ikinci, Ali Kurt (Erzincan Türk Telekom Spor) ve Murat Şen (Ankara Büyükşehir Belediyespor) ise üçüncü oldu.

Tek kadınlarda Cemre Fere (Bursa Osmangazispor) birinci, Neslihan Yiğit (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) ikinci, Kader İnal (Ankara Büyükşehir Belediyespor) ve Aliye Demirbağ (Elazığ Gençlikspor) ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan verecek müsabakalara katılmaya hak kazandı.