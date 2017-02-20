Afrika Kupası'nın yıldızı Çin'de
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AFRİKA KUPASI'NIN YILDIZI ÇİN'DE

Afrika Kupası'nın yıldızı Çin'de

Çin'in Henan Jianye takımı, Afrika Uluslar Kupası'nın en değerli futbolcusu seçilen Kamerunlu Bassogog'u transfer etti.

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Çin Süper Lig ekibi Henan Jianye, Danimarka'nın Aalborg takımından Kamerunlu forvet Christian Bassogog'u kadrosuna kattı.

Henan Jianye Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Bassogog'un transferi konusunda Aalborg ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Danimarka basınında yer alan haberlerde, Henan Jianye'nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı Bassogog için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Bassogog, Kamerun Milli Takımı ile şampiyonluk yaşadığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilmişti.

Bu sezon Aalborg formasıyla 21 maça çıkan genç futbolcu, 4 gol kaydetti.

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