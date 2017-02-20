Beşiktaş Hapoel'e hazırlanıyor
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BEŞİKTAŞ HAPOEL'E HAZIRLANIYOR

Beşiktaş Hapoel'e hazırlanıyor

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 23 Şubat Perşembe günü İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

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Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden ve liderliğini sürdüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 23 Şubat Perşembe günü İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sağanak altında gerçekleştirilen idmana sakatlıkları süren Matej Mitrovic ile Caner Erkin katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde salonda 40 dakikalık denge ve kuvvet çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, ikinci bölümde top kontrolü, pas duran top ve şut çalışması gerçekleştirdi.

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