GENOA'DA MANDORLİNİ DÖNEMİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'da Ivan Juric'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Andrea Mandorlini ile anlaşma sağlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan teknik adam Mandorlini ile Haziran 2018'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Mandorlini, teknik adamlık kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Bologna, Siena, Sassuolo ve Verona'nın yanı sıra Romanya'nın Cluj ekibinde görev aldı.
Geride kalan 9 haftada galip gelemeyen Genoa, son olarak lig sonuncusu Pescara'ya 5-0 mağlup oldu. Pescara maçının ardından görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı Juric yönetiminde Serie A'da 25 haftada 25 puan toplayan Genoa, 16. sırada bulunuyor.