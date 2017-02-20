İşte Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Darko Lazıc, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Hakan Ceylan

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