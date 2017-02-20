İŞTE TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Aytemiz Alanyaspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Darko Lazıc, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Hakan Ceylan
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