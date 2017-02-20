Denizlispor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...
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DENİZLİSPOR - SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 21. haftasında Denizlispor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 21. haftasında Denizlispor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir, Alfred Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Sivasspor: Yiğit İncedemir, Galip Güzel, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Hasan Hatipoğlu, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Seyfettin Ünal, Ferhan Kestanlıoğlu

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