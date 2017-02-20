Gaziantep BŞB - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
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GAZİANTEP BŞB - YENİ MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantep BŞB - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 21. haftasında Gaziantep BŞB ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gaziantep BŞB - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 21. haftasında Gaziantep BŞB ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Erhan Kartal, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Okechukwu Godson Azubuıke, Boubacar Dıalıba Dıabang, Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Jonathan Serge Folly Ayıte

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Volkan Bayarslan, Serkan Gençerler, Aleks Taşçıoğlu, Serhad Ürkmez

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