GAZİANTEP BŞB - YENİ MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantep BŞB - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 21. haftasında Gaziantep BŞB ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Erhan Kartal, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Okechukwu Godson Azubuıke, Boubacar Dıalıba Dıabang, Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Jonathan Serge Folly Ayıte
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Hakem: Volkan Bayarslan, Serkan Gençerler, Aleks Taşçıoğlu, Serhad Ürkmez
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