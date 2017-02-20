ELAZİZ BELEDİYESPOR 2 - 12 BİNGÖLSPOR 0

Elaziz Belediyespor 2 - 12 Bingölspor 0
TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Elaziz Belediyespor ile 12 Bingölspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Serhat Maden, Onur Anıl, Muhammet Karpuz, Tufan Deniz Gelen, Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler (79' Berkan Ercan), Hakan Esa (90' Nihat Apaydın), Okan Sarı, Mustafa Bedirhan Çelik (70' Adnan Kızılgöz)
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
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12 Bingölspor: Erman Öztürk, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Anıl Çetin (85' Kerem Tulgar), Muhammed Burak Çelik, Rıdvan Sönmez (82' Burak Kavlak), Mehmet Çiloğlan (88' Sergen Şakirler), Sevcan Bıyıklı, Burhanettin Çakırefe, Şahin Çakır, Gökhan Korkmaz
Teknik Direktör:
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Hakem: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Hasan Erdoğan, Erdem Mertoğlu
Goller: DK 80: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor), DK 86: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 35: Mustafa Bedirhan Çelik (Elaziz Belediyespor), DK 47: Volkan Çekiç (Elaziz Belediyespor)
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