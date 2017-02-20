MEHMET DEMİRKOL'DAN ÇARPICI TESPİTLER!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvsporda yayınlanan Spor Servisi programında değerlendirmelerde bulundu.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvsporda yayınlanan Spor Servisi programında değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, 21. haftada oynanan maçlar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



İşte Demirkolun yaptığı açıklamalardan en çok dikkat çekenler :



"Şenol hoca teknik direktör ne demek anlatıyor"

En çok hak edenden başlayalım. Talisca çok iyi, Q7 müthiş oynuyor, Gökhan kendini buldu gibi, Atiba her yere yetişiyor. Oğuzhan organizatör, Cenk uçuyor 16 golü var. Bu işin %100 mimarı Şenol hoca. Şenol hoca bize futbolda teknik direktörün ne demek olduğunu anlatıyor.



"Babel, Quaresma ve Talisca..."

Teknik direktör bir takımın her şeyidir. Biz bugün başka bir teknik direktör olsaydı şunu konuşuyor olabilirdik. Quaresma ayağında çok top tutuyor ve kaybediyor diyebilirdik. Koskoca Beşiktaş'ın forveti Cenk mi olur? Bu orta saha Beşiktaş savunmasına yardım etmiyor. Biz bunları konuşuyor olabilirdik. Babel, Quaresma ve Talisca ile birlikte oynamak gerçekten çok zor... Talisca'nın attığı golde insanın aklına gelmez şut çekmek.



İlk golden önce Beşiktaş şunu yapıyor. Antrenman başlıyor bir, iki, üç ve dört pas geri pas olursa hoca idmanda düdüğü çalışıyor. İleriye neden oynamıyorsunuz diyor. Beşiktaş'ın dün attığı ilk golün atağını Fenerbahçe yapıyor olsa böyle olmazdı. Fenerbahçe çok ağır bir takım çünkü. Beşiktaş zorluyor, araya top atıyor ve Quaresma ve Talisca'nın kalitesi ortaya çıkıyor.



Bu sistem gerçekten zor ama Şenol Güneş bize bunun zorluklarını hiç göstermiyor. Souza Fenerbahçe değil Beşiktaş'ta olsa takır takır top oynar. Şunu da söylüyor. Talisca'yı neden çıkardın hocam: 'Çok top kaybetmeye başlamıştı' diyebiliyor. Adam sana göstermiyor bunu hemen alıyor oyundan.



"Kendisine teknik direktör diyen..."

Türkiye'de kendisine teknik direktör diyen arkadaşlar beyefendiler bir daha düşünün. Takım az koşuyor falan deniliyor. Kadro iyi diyorlar ama oynatan teknik direktör... Beşiktaş 2.5 savunmacıyla iş görüyor. Fenerbahçe 8 savunmacıyla iş göremiyor.



Talisca haftaya derbide oynar mı? Gerçekten bilmiyorum ama Alex olsa derbide oynar mıydı? Kesinlikle oynardı."



Kaynak : Hürriyet