BEŞİKTAŞ'TAN HAPOEL BEER-SHEVA MAÇIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32. Tur 2. maçında 23 Şubat Perşembe günü saat 21.00’de Vodafone Arena’da Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Kulüp maçın biletleriyle ilgili resmi internet sitesinden bir taraftarları bilgilendirdi.
İşte kulüpten yapılan bilgilendirme:
Biletler bugün saat 13.00’de satışa çıkacaktır.
Bilet Satış Kanalları
Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, www.passo.com.trinternet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.
Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlarımız, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.
Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Engelli Tribün Bilet Talepleri
Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.
Engelli tribün bileti, Vodafone Arena engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 20 Şubat 13.00 – 21 Şubat 18.00 tarihleri arasında yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır. Stadyum girişinde taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.
Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 300TL
Kategori 2 : 275TL
Kategori 3 : 250TL
Kategori 4 : 225TL
Kategori 5 : 200TL
Kategori 6 : 175TL
Kategori 7 : 110TL
Kategori 8 : 100TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.