"ANKARA'YI YÖNETENLER ANKARAGÜCÜ'NE SAHİP ÇIKMALI"

“Ankara’yı yönetenler Ankaragücü’ne sahip çıkmalı” “Ankaragücü'müze destek için buradayız”

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Ankaragücü, Tokatspor maçını tribünden izleyen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara’yı yönetenlerin Ankaragücü’ne sahip çıkması gerektiğini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. Hafta maçında Ankaragücü ile Tokatspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta karşılıklı atılan penaltı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü şampiyonluk yolunda bir fırsatı daha teperken puanını 46’ya yükseltti. Tokatspor ise güçlü rakibi Ankaragücü’nden deplasmanda bir puan almanın sevincini yaşadı. Elde ettiği bir puanla 23 puana yükselerek ligde kalma umutlarını artırmış oldu.

Karşılaşmayı Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Erkan Haberal, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı ve FİFA eski hakemlerimizden Selçuk Dereli ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticiler birlikte izlediler.

“Ne gerekiyorsa yapılacak”

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kötü bir oyun oynadıklarını ifade ederek, “Değerlendirilebilecek bir şey yok. Kötü oynadık. Baştan sona kadar her şeyiyle kötüydük. Oturup kendi aramızda değerlendireceğiz her şeyi. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın.” diye konuştu.

“Ankara’yı yönetenler Ankaragücü’ne sahip çıkmalı”

Ankaragücü’nü her fırsatta destekleyen ve yanında olan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara’nın Valisi bu takıma sahip çıksın. Bugün siz kime sorsanız. Ankara’nın markaları nelerdir diye. İlk başta sayacağı marka Ankaragücü’dür. Fakat bir kez daha gördük ki emir demiri dövmek istedi. Bugün ve bir şekilde taraftardan böylesine basit bir hak bile mahrum bırakılarak esirgendi. Biz buna sonuna kadar isyan ediyoruz. Maç 1-1 bitti. Ben inanıyorum ki taraftar da seyredebilseydi bu maçın sonucu değişir Ankaragücü yenerdi. Daha iyi performans olabilirdi. Bu yapılan engellemelere rağmen bir kez daha şunu üzülerek gördük. Gümüşhane’nin valisi gelip maçı bizzat izlerken Ankara’nın valisi bırakın gelip maçı kendisinin izlemesini taraftarın LED ekrandan bizim yansıtacağımız küçük görüntüyü izlemesini bile ona çok gördü. Bir kez daha lanet olsun diyorum. Bu kişileri kınıyorum.Ankaragücü’ne ve Ankaragücü taraftarına ‘Siz çok daha iyilerine layıksınız’ diyorum. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum.”

“Ankaragücü'müze destek için buradayız”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise “ Takımları tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu. İki takım da galibiyet için mücadele verdi. Sonuç itibariyle zor bir ligdeyiz. Burada bugün Ankaragücümüze bir manevi destek babında buradayız. Bir puanla sahadan ayrıldı. İnşallah bundan sonraki maçlarında çok daha başarılı sonuçlar elde etmesi temennimizdir. Futbol içerisinde her şey var. Galibiyet vardır, mağlubiyet vardır, beraberlik vardır. Önemli olan sporun bir kardeşlik oyunu olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu yönüyle kardeşçe bir maç yapılmıştır. Ben tarafları ve yöneticileri oyuncuları kutluyor tebrik ediyorum.” diye konuştu.