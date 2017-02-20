GAZİANTEPSPOR'DA LİGDE KALMA HESAPLARI

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de 9 haftalık mağlubiyet serisinin ardından çıktığı son 2 maçta 4 puan toplayarak taraftarını sevindirdi.

Lige kadrosunda önemli değişiklikler yaparak başlayan kırmızı-siyahlılar, 9. haftada Osmanlıspor'u 3-1 yendi. Daha sonra peş peşe mağlubiyetler alan Gaziantep ekibi, sırayla Alanyaspor (4-3), Torku Konyaspor (3-0), Kardemir Karabükspor (2-0), Akhisar Belediyesi (2-1), Galatasaray (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Beşiktaş (1-0), Antalyaspor (3-0) ve Trabzonspor'a (4-0) yenildi.

Söz konusu 9 haftada puan çıkaramayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin son sırasına demir attı.

Duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesiyle ligin 18. haftasındaki Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması ertelenmişti. Maç eksiği bulunan Gaziantep ekibi, son 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. Geçen hafta sahasında Adanaspor'u tek golle geçen kırmızı-siyahlılar, son olarak da Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Uygun umutlu

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Uygun, her hafta artan bir grafik yakalamanın gayreti içerisinde olduklarına işaret ederek, "Takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Allah'ın izniyle sezonu mutlu bitireceğiz." diye konuştu.

Ligde bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Uygun, taraftarlarının desteğiyle puan veya puanlar alarak, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini kaydetti.