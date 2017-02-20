Tudor, Bruma ile görüşecek
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TUDOR, BRUMA İLE GÖRÜŞECEK

Tudor, Bruma ile görüşecek

Galatasaray'da Igor Tudor, Rize'ye götürmediği Bruma ile özel bir görüşme yapacak.

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Beşiktaş derbisi öncesi Bruma'ya uyarılarda bulunacak Tudor, Portekizli oyuncudan ekstra performans istiyor. Hırvat teknik adam, derbi hazırlıklarında Bruma ile yakından ilgilenerek, takım için önemli bir oyuncu olduğunu anlatacak.

Bruma ile hafta boyunca sık sık görüşecek yönetici Levent Nazifoğlu da, kritik Beşiktaş maçı öncesi oyuncunun motivasyonunu arttırmaya çalışacak. Öte yandan yönetim de, büyük ölçüde anlaşma sağladığı Bruma'nın menajeriyle, önümüzdeki günlerde yeniden görüşecek.

Portekizli oyuncunun maaşına önemli oranda zam yapılması bekleniyor.

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