İşte Elaziz Belediyespor - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZİZ BELEDİYESPOR - 12 BİNGÖLSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elaziz Belediyespor - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Elaziz Belediyespor ile 12 Bingölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elaziz Belediyespor - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Elaziz Belediyespor - 12 Bingölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 23. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bilal Köseoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elaziz Belediyespor: Mehmet Güler, Mustafa Bedirhan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Serhat Maden, Hakan Esa, Onur Anıl, Gökhan Zirekli, Muhammet Karpuz, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü, Okan Sarı

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Gökhan Korkmaz, Rıdvan Sönmez, Burhanettin Çakırefe, Fatih Yalnız, Anıl Çetin, Ömerül Faruk İşler, Sevcan Bıyıklı, Muhammed Burak Çelik, Mehmet Çiloğlan, Şahin Çakır

Teknik Direktör:

Hakem: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Hasan Erdoğan, Erdem Mertoğlu

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