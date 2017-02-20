İŞTE ELAZİZ BELEDİYESPOR - 12 BİNGÖLSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elaziz Belediyespor - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Elaziz Belediyespor - 12 Bingölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 23. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bilal Köseoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elaziz Belediyespor: Mehmet Güler, Mustafa Bedirhan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Serhat Maden, Hakan Esa, Onur Anıl, Gökhan Zirekli, Muhammet Karpuz, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü, Okan Sarı
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
Haberleri İstatistikleri
12 Bingölspor: Erman Öztürk, Gökhan Korkmaz, Rıdvan Sönmez, Burhanettin Çakırefe, Fatih Yalnız, Anıl Çetin, Ömerül Faruk İşler, Sevcan Bıyıklı, Muhammed Burak Çelik, Mehmet Çiloğlan, Şahin Çakır
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Hasan Erdoğan, Erdem Mertoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım