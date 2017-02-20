KAPLAN: SON DAKİKA KAYBETMEK ÜZÜCÜ...

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, uzatmalarda yenilen gol ile maçı kaybetmenin üzüntüsü içinde.

5 dakika uzatmalarda gol yiyerek eşitliği koruyamadıklarını söyleyen Mustafa Kaplan "Keçiörengücü karşısında oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Bu nedenle hem ben hem takımımız bir hayli üzgün. Sahada iyi bir Hacettepe izlettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda iyi bir baskı kurduk. 90’da golü de bulduk ama verilen 5 dakika uzatma ile 90 artı dakikalarında golü kalemizde gördük. Son dakika golüyle kaybetmek üzücü.

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78.dakikada Rahmi’nin atılışıyla on kişi kaldık, ben bu kartın da adil olmadığı kanaatindeyim. Yine maç içinde verilmeyen iki penaltımız olduğunu düşünüyorum. Hücumda pozisyon olarak üretken bir maç geçirdik ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık.

Şimdi Fethiye maçına dönüyoruz. Her maç gibi bu maçta da mücadeleden kopmayan, arzulu , hırslı bir Hacettepe izleteceğimizi umuyorum. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Hem onları hem camiamızı ve taraftarımızı mutlu edecek sonuçları almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Fethiyespor maçı için tüm Ankaralıları , 19 Mayıs Stadı’na bekliyoruz." dedi.