Spor Toto 2. Lig'de görünüm
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SPOR TOTO 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Ligde 23. hafta mücadelesi tamamlanırken Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, Beyaz Grup'ta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor lider durumda bulunuyor.

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Spor Toto 2. Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, Beyaz Grup'ta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor lider durumda bulunuyor.

Gruplarda son puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. GÜMÜŞHANESPOR 22 15 4 3 37 14 23 49
2. MKE ANKARAGÜCÜ 23 14 4 5 42 23 19 46
3. MENEMEN BELEDİYESPOR 23 11 7 5 44 32 12 40
4. HATAYSPOR 23 11 6 6 30 19 11 39
5. NİĞDE BELEDİYESPOR 23 10 8 5 27 20 7 38
6. KARŞIYAKA 23 11 4 8 35 26 9 37
7. EYÜPSPOR 23 11 3 9 35 42 -7 36
8. KASTAMONUSPOR 1966 23 10 5 8 36 29 7 35
9. SARIYER 23 8 8 7 32 31 1 32
10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 23 8 6 9 24 21 3 30
11. AYDINSPOR 1923 23 8 6 9 33 31 2 30
12. İNEGÖLSPOR 23 6 11 6 25 25 0 29
13. BUGSAŞ SPOR 23 6 9 8 28 27 1 27
14. 1461 TRABZON 23 5 10 8 31 31 0 25
15. TUZLASPOR 22 6 6 10 24 32 -8 24
16. TOKATSPOR 23 4 9 10 20 28 -8 21
17. KIRKLARELİSPOR 23 4 8 11 25 34 -9 20
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 23 0 2 21 13 76 -63 -7

 

Beyaz Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 13 7 3 44 20 24 46
2. İSTANBULSPOR 22 14 2 6 29 14 15 44
3. KEÇİÖRENGÜCÜ 23 12 5 6 41 30 11 41
4. AMED SPORTİF FAALİYETLER 23 12 5 6 34 24 10 41
5. KOCAELİ BİRLİKSPOR 23 12 5 6 26 20 6 41
6. SİVAS BELEDİYESPOR 23 10 7 6 30 23 7 37
7. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 23 8 8 7 31 26 5 32
8. PENDİKSPOR 23 9 5 9 24 25 -1 32
9. BUCASPOR 23 10 4 9 29 33 -4 31
10. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 23 8 6 9 23 30 -7 30
11. FETHİYESPOR 23 7 7 9 24 28 -4 28
12. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 23 8 3 12 19 29 -10 27
13. KAHRAMANMARAŞSPOR 23 6 8 9 23 29 -6 26
14. FATİH KARAGÜMRÜK 23 6 6 11 22 28 -6 24
15. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 23 5 9 9 19 27 -8 24
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 23 6 5 12 23 34 -11 23
17. HACETTEPE 22 5 7 10 21 23 -2 22
18. OFSPOR 23 4 3 16 19 38 -19 15
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