TFF 1. LİG MAÇINDA KURAL HATASI İDDİASI!

TFF 1. Lig'de Boluspor'un Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Hakem Erkan Özdamar, Boluspor futbolcusu Abdülkadir Özdemir'e ikinci sarı kartın sonrasında kırmızı kart göstermedi.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını söyledi.
TFF 1.Lig 21'inci hafta mücadelesinde Boluspor'un konuğu Ümraniyespor'du. Ev sahibi takımın 1-0 galip bitirdiği müsabakaya hakem Erkan Özdamar'ın göstermediği kırmızı kart damga vurdu.
Erkan Özdamar, 43. dakikada 18 numaralı formayı giyen Abdülkadir Özdemir'i itiraz ettiği gerekçesi ile önce sarı kart ile cezalandırdı. Hakem, oluşan kargaşada Abdülkadir'e ikinci sarı kartı gösterdi ama kırmızı kartını kullanmadı.
Sözeri: "TFF'ye başvuracağız"
Sahadan mağlubiyet ile ayrılan Ümraniyespor'da teknik direktör Erkan Sözeri maç sonunda pozisyonu değerlendirdi.
Sözeri, kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını söyledi.