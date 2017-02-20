Olympiakos ligde kayıp
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OLYMPİAKOS LİGDE KAYIP

Olympiakos ligde kayıp

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Lig karşılaşmasında AEK'ya 1-0 yenildi

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Yunanistan Süper Lig'in 21. haftasında AEK'ya konuk olan Olympiakos, 1-0 yenilerek, ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, deplasmanda AEK ile karşı karşıya geldi.

Olympiakos, 34. dakikada AEK'lı futbolcu Astrit Ajdarevic'ten yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Olympiakos'ta 75. dakikada Alberto Botia ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla, lider Olympiakos 51 puanda kaldı. AEK ise 33 puanla 5. sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor, rövanş karşılaşmasında 23 Şubat Perşembe günü Yunan ekibini ağırlayacak.  

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