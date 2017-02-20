OSMANLISPOR'DA İKİ ŞOK BİRDEN!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yenen Osmanlıspor, sakatlık şoku ile sarsıldı.
Yunan ekibi Olympiakos'u evinde ağırlayacak olan Başkent ekibinin iki önemli oyuncusu Adanaspor maçında sakatlandı.
Osmanlıspor'un başarılı oyuncularından N'diaye ve Musa Çağıran, Adanaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
İki önemli oyuncunun sakatlanması, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile 23 Şubat Perşembe günü Ankara'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi başkent ekibinin teknik heyetini endişelendirdi.