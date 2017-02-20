Akçay: "Riskleri iyi değerlendirdik"
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AKÇAY: "RİSKLERİ İYİ DEĞERLENDİRDİK"

Akçay: "Riskleri iyi değerlendirdik"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Adana'ya gelirken endişelerimiz vardı, tereddütlerimiz vardı" dedi.

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Adana'ya gelirken endişelerimiz vardı, tereddütlerimiz vardı" dedi.

Adanaspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyet sonrasında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Adana'ya gelirken endişelerimiz vardı, tereddütlerimiz vardı. Üçüncü bölgesi çok hızlı oyunculardan kurulu Adanaspor'a karşı oynamak için oyun formatımızı değiştirdik çok fazla genişlikle oynamayacağımıza karar verdik. Rakibi bekleyen bir takım olarak oynamaya çalıştık nedeni de ilk maçta uyguladığı taktik aynı idi. Bugün risk alacağını düşündük, doğaldı bunu da yaptılar. Biz de bunu değerlendirdik.

Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. Maçın başında açılan pankart bizi sevindirdi. Adanaspor'un ileride başarılı olmalarını dilerim. Trabzonluyum, eskiden beri Adana'ya karşı bir sempatim var. Bu pekişmiş oldu. Biz Avrupa ligi maçından sonraki 2-3 günde futbolcularımıza yoğun bir motivasyon uyguladık. Büyük maçlardan sonra gelen maçların kötü bittiğini anlattık. Adanaspor zaman zaman doğru oynadı, biz bu riskleri değerlendirdik, şans da yanımızda idi" dedi. 

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