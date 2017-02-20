"ÜMİT ÖZAT, BABAMIZ GİBİDİR"

Gençlerbirliği’nin Konyaspor’u 2-0 yendiği maçın ardından Kırmızı-Siyahlı oyunculardan Serdar Gürler, Uğur Çiftçi ve Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu.

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Gençlerbirliği’nin Konyaspor’u 2-0 yendiği maçın ardından Kırmızı-Siyahlı oyunculardan Serdar Gürler, Uğur Çiftçi ve Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında 2 gol atarak galibiyetin gelmesinde öyle bir payı bulunan Serdar Gürler, “Bugün takım olarak harika oynadık. Son 3 maçta, pek iyi oynayamamıştık. Hocamızdan, dün akşam iyi bir fırça yedik. Hocamız bize gerçekleri anlattı. Bazen acı gelse de gerçeklerin duyulması iyi olur derler, dedikleri gibi iyi oldu ve bugün müthiş bir futbol oynadık. Maçın sonlarına birkaç pozisyonu kalemizde gördük. 2-0 olduktan skoru korumadan dolayı geriye yaslanma psikolojisi, bu pozisyonlara neden oldu. Bugün iyi oyunla galibiyete uzandık, Karabükspor maçından da 3 puan alarak bu mücadeleyi taçlandırmak istiyoruz.” dedi.

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“Ümit Özat, babam gibidir”

Ümit Özat ile kendisinin birtakım sıkıntılar yaşadığı söylenmesi üzerine Serdar, “Baba, çocuğunu döver mi? Dövebilir. Ümit Hoca, bizim babamız gibidir. Uzun süredir kendisiyle tanışıyorum. Bir şeyler söylediyse bile benim iyiliğim için yapmıştır. İyiki bu konuşmaları yapmış; daha çok hırslandım ve bugün de meyvelerini topladım. “ diye konuştu.

“Önceliğim, Gençlerbirliği”

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılması üzerine konuşan Serdar Gürler, “Ben, hafta içinde başkanımızla konuştum. Benim önceliğim Gençlerbirliği olacaktır. Bazı kulüpler arayarak tekliflerini sundu, bu konuda yalan söyleyemem. Başka kulüpten 100 daha fazla alacaksam bile Gençlerbirliği 50 veriyorsa yine burada kalırım. Gençlerbirliği’nde kalmak isterim, 50’ye 100’e bakmam. Bu konuları sezon sonunda tekrar açacağız. Sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ortaya çıkacak olan detaylar en kolayıdır, onları da çözeceğimize inanıyorum. “ şeklinde konuştu.

Uğur Çiftçi: “Biz, bir takımız ve aileyiz”

Ümit Özat ve Serdar Gürler arasında sıkıntının yaşandığının iddiası üzerine konuşan başarılı sol bek Uğur Çiftçi, “takım halinde birlik ve beraberlik içerisindeyiz.” diyerek şu ifadeleri kullandı: Her ailenin içinde buna benzer sıkıntılar olur. Biz, bir takımız ve aileyiz. Hocanın, Serdar’a veyahut Serdar’ın hocaya kırılması gibi bir durum olamaz. Bugün, Serdar’ın 2 golüyle kazandık. Hiçbir sıkıntımız yok. Gollerden sonra gördüğünüz hocamıza koşarak sevincimizi paylaştık. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz.” Diye konuştu.

﻿ Futbolcu Bilgisi Uğur Çiftçi kimdir?

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Selçuk Şahin: “Reaksiyon göstermek için karakterli oyuncular gereklidir”

İkinci yarının başında adaptasyon sıkıntısı çektiklerini kaydeden Selçuk Şahin, “İkinci yarı başlarken önemli oyuncular kaybettik, yeni gelen isimler oldu. Alışma sürecinin geçmesi için biraz zamana ihtiyaç var diye düşünüyorduk. Maalesef ikinci yarıya mağlubiyetlerle başladık. Geçen hafta Alanyaspor karşısındaki oyun, maalesef bizi çok üzdü. Orada, mücadele ve oyun anlamında dbe vurmuş gibi gözüktük. Hafta içinde bu konu üzerine uzunca konuşup bütün halinde nasıl oynamak gerektiği üzerinde durduk. Bugün ise Konyaspor karşısında konuştuklarımızı gerçekleştirdik, herkes iyi mücadele etti. Bu durumda bizi, mutlu etti.” dedi.

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Hafta içinde iyi bir oyunu ortaya nasıl çıkaracağımıza dair önemli toplantılar yaptıklarını söyleyen Selçuk, ”Biz, yeni dönemde kazanarak gitmek istiyoruz. Şu an alt sıralarda gibi gözüküyoruz, buraları hak eden bir takım değiliz. Olabildiğince üst sıralara çıkmak istiyoruz. İnşallah başarırız. Alanya maçında kendimize yakışmayan bir görüntü çizmiştik. Ben, o maçı tribünden izlemiştim. 1 senedir Gençlerbirliği’ndeyim, ben de bu kadar kötü bir Gençlerbirliği görmemiştim. Mücadele anlamında hiçbir şey yapmadığımız bir maç oldu. Hafta içinde, bu konu üzerinde önemli toplantı yaptık. Nerede hata yaptığımızı tartıştık ve çözüm noktaları aradık. İyi bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sıkıntıları masaya yatırmak işe yaradı ve iyi bir oyunla galibiyete uzandık. Ümit Hoca, bugün değişik bir taktik deneyerek rakibi şaşırtmış olabilir. Kimsenin beklemediği bir sistemi denedik ve başarılı olduk. Kötü bir oyunla kaybedilen bir maçın ardından iyi bir reaksiyon göstermek gereklidir, bu da karakterli oyuncuları yapabileceği bir durumdur. Bu takım da bunu başardı. Oyunun her anında vardık, hak ettiğimiz bir galibiyetin sevincini yaşıyoruz. “ ifadesini kullandı.