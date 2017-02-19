MURAT CAVCAV: "HER TÜRLÜ SIKINTILARI AŞACAĞIZ"

Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Murat Cavcav, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Murat Cavcav, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Cavcav, “Bu maç bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Burada emeği geçen tüm futbolcularımızı, teknik heyetimizi canı gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. İyi bir mücadele verdiler. İnşallah bu mücadelemizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu galibiyeti rahmetli babama armağan etmek istiyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Her zaman biz yanlız bırakmasınlar. Daha fazla taraftarımız olsun. Biz başarıya koşacak güçte bir takımız. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Sıkıntıları aşarız"

Alanyaspor maçının ardından yaşananlara da değinen Cavcav; “Bizim kulübümüzde hiç bir kriz olmaz. Bizim kulübümüz adı üstünde birlik kulübü. Her türlü sıkıntıları aşarız. Problemimiz yok. Yolumuza devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımıza yine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

"Başkanımızdan bayrağı devraldık​"

Dün yapılan kongre hakkında da konuşan Murat Cavcav, “Kongreleri her zaman heyecanlı geçer. Bu kongre benim için çok anlamlı bir kongreydi. Başkanımızdan bayrağı devraldık. Bundan sonra bu bayrağı en iyi yerlere götüreceğiz. Tabiki heyecanlı bir kongreydi. Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak benim ve yönetimimdeki arkadaşlarımın görevidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” İfadelerini kullandı.

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