Beşiktaş 3 - Akhisar Bel. 1
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BEŞİKTAŞ 3 - AKHİSAR BEL. 1

Beşiktaş 3 - Akhisar Bel. 1

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş ile Akhisar Bel. Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

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Beşiktaş 3 - Akhisar Bel. 1

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş ile Akhisar Bel. Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül (80' Andreas Beck), Atınç Nukan, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson (72' Vincent Aboubakar), Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (64' Gökhan İnler), Cenk Tosun

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Akhisar Bel.: Bora Körk, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Miral Samardzic, Abdoul Sissoko, Miguel Lopes, Aykut Çeviker (79' Onur Ayık), Ömer Bayram, Özer Hurmacı (64' Soner Aydoğdu), Olcan Adın, Sokol Cikalleshi (75' Ricardo Vaz Te)

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Hakem: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin, Serkan Tokat

Goller: DK 13: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 27: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 69: Atınç Nukan (Beşiktaş), DK 81: Olcan Adın (Akhisar Bel.)

Sarı Kart: DK 90: Adriano Correia (Beşiktaş)

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