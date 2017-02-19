BALIKESİRSPOR 5 - BANDIRMASPOR 0

Balıkesirspor 5 - Bandırmaspor 0
TFF 1. Lig 21. haftasında Balıkesirspor ile Bandırmaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor 5-0 kazandı.
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (77' Foxi Kethevoama), Burak Çalık, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (86' Doğa İşeri), Christian Bekamenga (84' Çağatay Vatan)
Teknik Direktör: Can Cangök
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Bandırmaspor: Okan Koçuk, Emre Güngör, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Bilal Hallaçlar, Yiğit Gökoğlan, Kıvanç Karakaş (73' Marino), Gökhan Karadeniz, Lukas Droppa, Feridun Kıroğlu (46' Doğan Karakuş), Üstün Bilgi (60' Atabey Çiçek)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum, Yiğit Peşin
Goller: DK 19: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 26: Christian Bekamenga (Balıkesirspor), DK 38: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 70: Christian Bekamenga (Balıkesirspor), DK 86: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor)
Sarı Kart: DK 79: Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
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