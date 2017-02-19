Beşiktaş - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - AKHİSAR BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Atınç Nukan, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Mıral Samardzıc, Olcan Adın, Bora Körk, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Hakem: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin, Serkan Tokat

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