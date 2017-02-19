ELAZIĞSPOR 0 - ESKİŞEHİRSPOR 0

Elazığspor 0 - Eskişehirspor 0
TFF 1. Lig 21. haftasında Elazığspor ile Eskişehirspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Elazığspor: Serdar Kulbilge, Murat Kalkan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Hakan Bilgiç, Lamine Diarra (67' Youssef Yeşilmen), Çağrı Ortakaya (83' Timur Bayram Özgöz), Tom Silva, Aldin Cajic, Hamidou Traore, Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Eskişehirspor: Ruud Boffin, Jerry Akaminko (60' Ramazan Övüç), Tarık Çamdal, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Erkan Zengin (90' Hasan Hüseyin Acar), Uğur İnceman, Hürriyet Güçer, Aykut Akgün (46' Bilal Aziz), Chikeluba Ofoedu, Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Burhaneddin Beadini
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan, Yiğit Arslan
Sarı Kartlar: DK 22: Hakan Bilgiç (Elazığspor), DK 37: Çağrı Ortakaya (Elazığspor), DK 59: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 69: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 70: Hamidou Traore (Elazığspor), DK 90: Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor)
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