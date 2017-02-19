Balıkesirspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BALIKESİRSPOR - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 21. haftasında Balıkesirspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Balıkesirspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 21. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Nizamettin Çalışkan, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Yiğit İsmail Gökoğlan, Gökhan Karadeniz, Bilal Hallaçlar, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Kıvanç Karakaş, Üstün Bilgi, Ömer Kandemir, Lukas Droppa

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Hakem: Sarperbarış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum, Yiğit Peşin

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