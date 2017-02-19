BALIKESİRSPOR - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Balıkesirspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 21. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Nizamettin Çalışkan, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Bandırmaspor: Okan Kocuk, Yiğit İsmail Gökoğlan, Gökhan Karadeniz, Bilal Hallaçlar, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Kıvanç Karakaş, Üstün Bilgi, Ömer Kandemir, Lukas Droppa
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
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Hakem: Sarperbarış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum, Yiğit Peşin
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