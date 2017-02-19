Osmanlıspor, Adanaspor'u parçaladı!
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OSMANLISPOR, ADANASPOR'U PARÇALADI!

Osmanlıspor, Adanaspor'u parçaladı!

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Adanaspor ile Osmanlıspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 5-1 kazandı.

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Adanaspor 1 - Osmanlıspor 5

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Adanaspor ile Osmanlıspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 5-1 kazandı.

Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Samican Keskin, Didi, Digao (46' Emre Uğur Uruç), Vladimir Koman (69' Ahmet Dereli), Renan Foguinho, Bekir Yılmaz, Magaye Gueye (46' Roni Gleison), Reynaldo, Vinicius

Teknik Direktör: Levent Şahin

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Adrien Regattin, Adam Maher, Thievy Bifouma (79' Luiz Carlos), Badou Ndiaye (72' Musa Çağıran), Pierre Webo

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Emre Malok

Goller: DK 19: Badou Ndiaye (Osmanlıspor), DK 42: Pierre Webo (Osmanlıspor), DK 50: Adam Maher (Osmanlıspor), DK 51: Roni Gleison (Adanaspor), DK 68: Thievy Bifouma (Osmanlıspor), DK 82: Musa Çağıran (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Mauricio Ramos (Adanaspor), DK 20: Badou Ndiaye (Osmanlıspor), DK 38: Vaclav Prochazka (Osmanlıspor), DK 41: Samican Keskin (Adanaspor), DK 64: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 69: Charles Itandje (Adanaspor), DK 77: Renan Foguinho (Adanaspor)
 

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