FENERBAHÇE 0 - KASIMPAŞA 0

Fenerbahçe 0 - Kasımpaşa 0
Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory Van Der Wiel, İsmail Köybaşı, Miroslav Stoch, Josef De Souza, Mehmet Topal, Volkan Şen (85' Hasan Ali Kaldırım), Ozan Tufan (75' Salih Uçan), Moussa Sow (46' Fernandao)
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Veysel Sarı, Strahil Popov, Abdullah Durak, Adem Büyük (75' Turgut Doğan Şahin), Andre Castro (90' Cristian Guanca), Loret Sadiku, Samuel Eduok (69' Tunay Torun), Bengali Koita
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa
Sarı Kartlar: DK 19: Miroslav Stoch (Fenerbahçe), DK 52: Strahil Popov (Kasımpaşa), DK 82: Volkan Şen (Fenerbahçe)
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