Z. Kömürspor 3 - Amed Sportif 2
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Z. KÖMÜRSPOR 3 - AMED SPORTİF 2

Z. Kömürspor 3 - Amed Sportif 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Z. Kömürspor ile Amed Sportif Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Z. Kömürspor 3-2 kazandı.

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Z. Kömürspor 3 - Amed Sportif 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Z. Kömürspor ile Amed Sportif Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 3-2 kazandı.

Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Anıl Akkoyun (46' Sinan Uzun), Erdinç Pekgöz, Ercan Çoşkun, Mert Caymaz, Turan Yılmaz (90' İlyas Sarı), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Okan Eken

Teknik Direktör: Şenol Demir

Amed Sportif: Kurtuluş Yurt, Abdullah Çetin, Ercan Çapar (88' Bartu Kurtuldu), Kamil İçer, Oğuz Çetinkaya, Mansur Çalar, Yusuf Yağmur, Mehmet Sıddık İstemi, Şahin Şafakoğlu, Okan Dernek, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever

Hakem: Ali Zağlı, Uğur Erdoğan, Hakan Betaş, Mehmet Özkan

Goller: DK 37: Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif), DK 45: Okan Dernek (Amed Sportif), DK 70: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 74: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 81: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 81: (Amed Sportif)

Sarı Kartlar: DK 20: Mert Caymaz (Z. Kömürspor), DK 20: Abdullah Çetin (Amed Sportif), DK 27: Turan Yılmaz (Z. Kömürspor), DK 33: Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif), DK 38: Erdinç Pekgöz (Z. Kömürspor), DK 79: Okan Dernek (Amed Sportif), DK 90: Bartu Kurtuldu (Amed Sportif), DK 90: İlyas Sarı (Z. Kömürspor)

Kırmızı Kartlar: DK 33: Abdullah Çetin (Amed Sportif), DK 79: Kamil İçer (Amed Sportif)

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