Denizli Bel. 1 - Afjet Afyonspor 1
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DENİZLİ BEL. 1 - AFJET AFYONSPOR 1

Denizli Bel. 1 - Afjet Afyonspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Denizli Bel. ile Afjet Afyonspor Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Denizli Bel. 1 - Afjet Afyonspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Denizli Bel. ile Afjet Afyonspor Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Denizli Bel.: Hüseyin Altıntaş, Zekeriya Kaçaroğlu (60' Osman Kaya), Emre Sağlık (74' Emincan Konuk), İsmail Dinçer, Osman Keçelioğlu, Göktuğ Uzunoğlu, Serkan Şirin, Alperen Yazıcı, Hüseyin Atakan Üner, Şefik Can Erel (58' Burak Yılmaz), Hakan Akman

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Nazmi Candoğan, Samet Cantürk, İsmet Benli, Uğur Durmuş (76' Aykut Uluç), Yasin Yener, Murathan Buruş (86' Osman Atalay Demirtaş), Mehmet Feyzi Yıldırım, Ali Kılıç, Ömer Çelik (74' Emrullah Yıldırım), Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Hakem: Ozan Bileyci, Armağan Çekinmez, Mehmet Vargün, Aykut Sergin

Goller: DK 34: Serkan Şirin (Denizli Bel.), DK 35: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 45: Emre Sağlık (Denizli Bel.), DK 45: Murathan Buruş (Afjet Afyonspor ), DK 45: Osman Keçelioğlu (Denizli Bel.)

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