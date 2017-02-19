Gölcükspor 2 - Beylerbeyispor 1
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GÖLCÜKSPOR 2 - BEYLERBEYİSPOR 1

Gölcükspor 2 - Beylerbeyispor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Gölcükspor ile Beylerbeyispor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

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Gölcükspor 2 - Beylerbeyispor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Gölcükspor ile Beylerbeyispor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

Gölcükspor: İlyas Türengül, Cenk Cengiz (60' Ahmet Özer), Aydın Taşkın, Fatih Sandallı, Mehmet Sayan (65' Murat Can Koçak), Sami İzcican, Onur Özcan, Berke Bıyık, Yunus Özdemir, Bahattin Saral (84' Fatih Yiğen), Sedat Cengiz

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Beylerbeyispor: Alptekin Teytey (44' Cantuğ Temel), Kaan Dorak, Erhan Göç, Emre Özer, Gökhan Günaydın, Osman Mertoğlu, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Çetin Turan (46' Metehan Çakal), Gökhan Çıra, Fatih Sercan Ekinci, Talha Yazgan

Teknik Direktör: Kenan Gönen

Hakem: Öner Fırat, İlker Ayten, İsmail Emre, Mehmet Terece

Goller: DK 45: Bahattin Saral (Gölcükspor), DK 47: Osman Mertoğlu (Beylerbeyispor), DK 52: Yunus Özdemir (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 5: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 58: Cenk Cengiz (Gölcükspor), DK 70: Fatih Sercan Ekinci (Beylerbeyispor), DK 74: Ahmet Özer (Gölcükspor), DK 78: Gökhan Çıra (Beylerbeyispor)

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