Aydınspor 1923 1 - Karşıyaka 1
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AYDINSPOR 1923 1 - KARŞIYAKA 1

Aydınspor 1923 1 - Karşıyaka 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Aydınspor 1923 ile Karşıyaka Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Aydınspor 1923 1 - Karşıyaka 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Aydınspor 1923 ile Karşıyaka Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Süleyman Özdamar, Reşo Akın, Nezir Özer, Ömer Karancı, Vedat Budak, Berat Ali Genç (87' Metincan Cici), Gürcan Gözüm, Mustafa Tahir Babaoğlu (78' Oğuzhan Kayar)

Teknik Direktör: Necat Gürpınar

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Ali Say (90' Abdülhamit Yıldız), Tugay Kırcalı, Mustafa Aşan, Okan Şahingöz (76' Mahmut Temür), Battal Demirbilek (62' Ali Kemal Özkan), Arif Cılak, Anıl Çıracı, Can Erdem

Teknik Direktör:

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Sedat Bayrak, Mücahit Değermenci, Tolga Ahmet Kalaycı

Goller: DK 45: Reşo Akın (Aydınspor 1923), DK 70: Tugay Kırcalı (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: DK 65: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923), DK 88: Serkan Özdemir (Aydınspor 1923), DK 90: Ali Kemal Özkan (Karşıyaka)

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