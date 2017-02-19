Büyükçekmece Tepecikspor 1 - A. Selçukspor 1
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1 - A. SELÇUKSPOR 1

Büyükçekmece Tepecikspor 1 - A. Selçukspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile A. Selçukspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 1 - A. Selçukspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile A. Selçukspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Caner Bulut, Hasan Erbey, Soner Ergençay (46' Ertan Koç), Gökhan Çakır, Halil Çelik (46' Rıdvan Çelik), Recep Metin, Ömer Yalçın, Semih Mustafa Usta (86' Coşkun Kılıç)

Teknik Direktör: Recai Şahinler

A. Selçukspor: Emre Selen, Serkan Kurtuluş, Berat Çetinkaya, Ahmet Önay, Muhammet Yürükuslu, Gökhan Öztürk (68' Ahmet Karaman), Ragıp Başdağ, Ali Dere, Oğuz Gürbulak, Burak Saban (90' Süleyman Türkeş), Abdulkadir Kuzey (81' Eren Açıkgöz)

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Kasım Oyarçin, Gökhan Özbulut

Goller: DK 14: Oğuz Gürbulak (A. Selçukspor), DK 90: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Emre Selen (A. Selçukspor), DK 77: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 79: Serkan Kurtuluş (A. Selçukspor), DK 89: Oğuz Gürbulak (A. Selçukspor), DK 90: Ahmet Önay (A. Selçukspor)

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