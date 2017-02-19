Bodrum Bel. 2 - Kırıkhanspor 0
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BODRUM BEL. 2 - KIRIKHANSPOR 0

Bodrum Bel. 2 - Kırıkhanspor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Bodrum Bel. ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bodrum Bel. 2-0 kazandı.

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Bodrum Bel. 2 - Kırıkhanspor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Bodrum Bel. ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 2-0 kazandı.

Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün, Erhan Karayer, Mehmet Bağlı (90' Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Emrah Öztürk, Agah Oktay Yılmaz, Tolga Deniz, Erkan Değişmez, Uğur Karakoç (90' Emrah Kaya), Muhammet Aran, Celal Dumanlı, Çağrı Tekin (75' Ali Koçak)

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Kırıkhanspor: Lokman Atakol, Alican Özaltun, Mustafa Acar, Bilal Özhan, Güven Gürsoy, İlker Sayan (23' Yasin Reis), Hüseyin İbiş, Ömer Gür, Sercan Uslu (79' Bedri Can Özdoğan), Mustafa Olcaytu Ergen, Alican Tez (59' Murat Kara)

Teknik Direktör: Yaşar Alemdaroğlu

Hakem: Onur Karabaş, Habip Tiryaki, Deniz Caner Özaral, İlker Yasin Avcı

Goller: DK 54: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 60: Mehmet Bağlı (Bodrum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 56: Ömer Gür (Kırıkhanspor), DK 71: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 84: Alican Özaltun (Kırıkhanspor), DK 87: Hüseyin İbiş (Kırıkhanspor)

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