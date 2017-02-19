MANİSA BŞB.SK 1 - ÇATALCA SPOR 1

Manisa BŞB.SK 1 - Çatalca Spor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Manisa BŞB.SK ile Çatalca Spor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Manisa BŞB.SK: Umutcan Yüksel (41' Ömer Faruk Karaman), Barbaros Barut (46' Gökhan Payal), Ufukhan Bayraktar, Semih Durmuş, Uğur Aktaş, Engin Güngör (72' Mehmet Yılmaz), Barış Ataş, Ali Öztürk, Samed Kartal, Özgür Kedikli, Ümit Tütünci
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
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Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız (79' İlyas Aksu), Deniz Bağlan (81' Hakan Bahran), Serkan Urgancı, Murat Yılmaz, Sadık Arda Yılmaztürk, Mükail Baydır (90' Eray Hüdaverdi), Eyüpcan Delibalta, Recep Akkemik
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkoç Doğan, Hakan Eygü, Ömer Lütfü Aydın, Rauf Türkmen
Goller: DK 47: Murat Yılmaz (Çatalca Spor), DK 52: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK)
Sarı Kartlar: DK 17: Ümit Tütünci (Manisa BŞB.SK), DK 42: Uğur Aktaş (Manisa BŞB.SK), DK 45: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 45: Barbaros Barut (Manisa BŞB.SK), DK 82: Barış Ataş (Manisa BŞB.SK), DK 90: Doğan Özcan (Çatalca Spor)
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