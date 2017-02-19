Manisa BŞB.SK 1 - Çatalca Spor 1
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MANİSA BŞB.SK 1 - ÇATALCA SPOR 1

Manisa BŞB.SK 1 - Çatalca Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Manisa BŞB.SK ile Çatalca Spor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Manisa BŞB.SK 1 - Çatalca Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Manisa BŞB.SK ile Çatalca Spor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Manisa BŞB.SK: Umutcan Yüksel (41' Ömer Faruk Karaman), Barbaros Barut (46' Gökhan Payal), Ufukhan Bayraktar, Semih Durmuş, Uğur Aktaş, Engin Güngör (72' Mehmet Yılmaz), Barış Ataş, Ali Öztürk, Samed Kartal, Özgür Kedikli, Ümit Tütünci

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız (79' İlyas Aksu), Deniz Bağlan (81' Hakan Bahran), Serkan Urgancı, Murat Yılmaz, Sadık Arda Yılmaztürk, Mükail Baydır (90' Eray Hüdaverdi), Eyüpcan Delibalta, Recep Akkemik

Teknik Direktör: Kadir Akbulut

Hakem: Erkoç Doğan, Hakan Eygü, Ömer Lütfü Aydın, Rauf Türkmen

Goller: DK 47: Murat Yılmaz (Çatalca Spor), DK 52: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK)

Sarı Kartlar: DK 17: Ümit Tütünci (Manisa BŞB.SK), DK 42: Uğur Aktaş (Manisa BŞB.SK), DK 45: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 45: Barbaros Barut (Manisa BŞB.SK), DK 82: Barış Ataş (Manisa BŞB.SK), DK 90: Doğan Özcan (Çatalca Spor)

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