TEKİRDAĞSPOR 1 - SANCAKTEPE BEL. 1

Tekirdağspor 1 - Sancaktepe Bel. 1
TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Tekirdağspor ile Sancaktepe Bel. Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir, Murat Çelik, Ceyhun Elmas, Rıza Şen
Teknik Direktör: Erhan Arslan
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Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Erdinç Kedikli, Bahadır Erol, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, Caner Solmaz, İrfan Akgün, Anıl Gir (54' Ersin Aslantoğ), İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Adıgüzel, Fatih Karatağ, Caner Eroğlu, İrfan Genç
Goller: DK 18: İrfan Akgün (Sancaktepe Bel.), DK 49: Rıza Şen (Tekirdağspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Kemal Özyurt (Tekirdağspor), DK 32: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.), DK 34: Anıl Gir (Sancaktepe Bel.), DK 37: Erşen Çilingir (Tekirdağspor), DK 39: Mehmet Fırat Demir (Tekirdağspor), DK 39: Volkansel Yalçın (Tekirdağspor), DK 60: Göksel Ergün (Tekirdağspor)
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