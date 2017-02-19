Tekirdağspor 1 - Sancaktepe Bel. 1
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TEKİRDAĞSPOR 1 - SANCAKTEPE BEL. 1

Tekirdağspor 1 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Tekirdağspor ile Sancaktepe Bel. Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tekirdağspor 1 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Tekirdağspor ile Sancaktepe Bel. Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir, Murat Çelik, Ceyhun Elmas, Rıza Şen

Teknik Direktör: Erhan Arslan

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Erdinç Kedikli, Bahadır Erol, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, Caner Solmaz, İrfan Akgün, Anıl Gir (54' Ersin Aslantoğ), İlker Avşar

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Ali Adıgüzel, Fatih Karatağ, Caner Eroğlu, İrfan Genç

Goller: DK 18: İrfan Akgün (Sancaktepe Bel.), DK 49: Rıza Şen (Tekirdağspor)

Sarı Kartlar: DK 24: Kemal Özyurt (Tekirdağspor), DK 32: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.), DK 34: Anıl Gir (Sancaktepe Bel.), DK 37: Erşen Çilingir (Tekirdağspor), DK 39: Mehmet Fırat Demir (Tekirdağspor), DK 39: Volkansel Yalçın (Tekirdağspor), DK 60: Göksel Ergün (Tekirdağspor)

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