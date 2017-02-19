Bugsaş Spor 1 - Sarıyer 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BUGSAŞ SPOR 1 - SARIYER 1

Bugsaş Spor 1 - Sarıyer 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Bugsaş Spor ile Sarıyer Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

236 Okunma

Bugsaş Spor 1 - Sarıyer 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Bugsaş Spor ile Sarıyer Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Murat Cömert, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Raşit Sevindir (59' Selman Sevinç), Okan Baydemir, Mikail Koçak, Ömer Akman, Arif Çoban (73' Emre Torun), Şahin Fıstıkcı (67' Mustafa Çeçenoğlu)

Teknik Direktör: Nihat Balan

Sarıyer: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara (46' Bertul Kocabaş), Serkan Yalçın, Mert Kula, Hakan Soylu, Ensar Baykan (46' Seçkin Getbay), Oğuz Mataracı, Erkut Tekinsoy (72' Hüsnü Başkurt), Yaser Yıldız, Emrah Uzun

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Hakem: Yakup Bakır, Muammer Uçar, Mehmet Öcal, Necati Selçuk Şahin

Goller: DK 10: Arif Çoban (Bugsaş Spor), DK 90: Emrah Uzun (Sarıyer)

Sarı Kartlar: DK 12: Fatih Kara (Sarıyer), DK 72: Mustafa Çeçenoğlu (Bugsaş Spor), DK 75: Oğuz Mataracı (Sarıyer), DK 90: Okan Baydemir (Bugsaş Spor)

﻿

Bugsaş Spor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
1
Gümüşhane'de gazeteciler, tribün terörünün hedefi oldu
Sarıyer 1 - Menemen Bel. 1
Niğde Belediyespor 0 - Bugsaş Spor 0
Niğde Belediyespor - Bugsaş Spor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿