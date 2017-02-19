BUGSAŞ SPOR 1 - SARIYER 1

Bugsaş Spor 1 - Sarıyer 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Bugsaş Spor ile Sarıyer Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Murat Cömert, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Raşit Sevindir (59' Selman Sevinç), Okan Baydemir, Mikail Koçak, Ömer Akman, Arif Çoban (73' Emre Torun), Şahin Fıstıkcı (67' Mustafa Çeçenoğlu)
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Sarıyer: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara (46' Bertul Kocabaş), Serkan Yalçın, Mert Kula, Hakan Soylu, Ensar Baykan (46' Seçkin Getbay), Oğuz Mataracı, Erkut Tekinsoy (72' Hüsnü Başkurt), Yaser Yıldız, Emrah Uzun
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, Muammer Uçar, Mehmet Öcal, Necati Selçuk Şahin
Goller: DK 10: Arif Çoban (Bugsaş Spor), DK 90: Emrah Uzun (Sarıyer)
Sarı Kartlar: DK 12: Fatih Kara (Sarıyer), DK 72: Mustafa Çeçenoğlu (Bugsaş Spor), DK 75: Oğuz Mataracı (Sarıyer), DK 90: Okan Baydemir (Bugsaş Spor)
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