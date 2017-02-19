KASTAMONUSPOR 1966 5 - KIRKLARELİSPOR 1

Kastamonuspor 1966 5 - Kırklarelispor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Kırklarelispor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 5-1 kazandı.
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, Erkan Sekman (78' Muhammet Haşim Çoban), Oğuz Özden, Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Mehmet Çakır (46' Kerem Şeras), Salih Sefercik, Hasan Ayaroğlu, Arda Havar (72' Yaşar Çetin), Faruk Öcal, İskender Alın
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
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Kırklarelispor: Ozan Öztürk, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Devret, Bahadır Öztürk, Mustafa Soytaş (76' Barış Bakır), Şahinali Terzi, Soner Birinci, Nazif Şener, Oğuzhan Erdoğan (66' Ahmet Baykal), Sedat Debreli, Mert Sinan Pekesen
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Seser Tuna, Mutlu Çiğdem, Onur Tanrıverdi, Fatih Pazı
Goller: DK 17: İskender Alın (Kastamonuspor 1966), DK 70: İskender Alın (Kastamonuspor 1966), DK 74: İskender Alın (Kastamonuspor 1966), DK 78: Sedat Debreli (Kırklarelispor), DK 82: Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966), DK 86: Muhammet Haşim Çoban (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 51: Ahmet Devret (Kırklarelispor), DK 73: Ozan Öztürk (Kırklarelispor)
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