Darıca G.Birliği 2 - Sultanbeyli Bel. 1
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DARICA G.BİRLİĞİ 2 - SULTANBEYLİ BEL. 1

Darıca G.Birliği 2 - Sultanbeyli Bel. 1

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Darıca G.Birliği ile Sultanbeyli Bel. Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 2-1 kazandı.

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Darıca G.Birliği 2 - Sultanbeyli Bel. 1

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Darıca G.Birliği ile Sultanbeyli Bel. Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 2-1 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Aziz Kızılgün (46' Abuzer Toplu), Doğancan Aynacı (70' Kerem Kaya), Özer Kutlu, Alperen Doğan (56' Murat Can Bölükbaşı)

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, İbrahim Necipoğlu, Emrah Günden, Güven Şen, Emrah Şahinçiftçi, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, İbrahim Taylan Uzunoğlu, Gökhan Cingirt, Enes Çavuş (36' Burak Ayaz)

Teknik Direktör: Sinan Yücer

Hakem: Burak Cem Tahiroğlu, İlker Karaciğer, Osman Kozan, İbrahim Utku Erdoğan

Goller: DK 31: Cihan Güneş (Sultanbeyli Bel.), DK 82: Alper Tursun (Darıca G.Birliği), DK 90: Abuzer Toplu (Darıca G.Birliği)

Sarı Kartlar: DK 35: Fatih Dalgıç (Sultanbeyli Bel.), DK 45: Selçuk Baştürk (Darıca G.Birliği), DK 58: Hayrullah Bilazer (Darıca G.Birliği), DK 71: Burak Ayaz (Sultanbeyli Bel.), DK 85: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği)

Kırmızı Kart: DK 61: Hayrullah Bilazer (Darıca G.Birliği)

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