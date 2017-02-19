Sakaryaspor 2 - Payas Bel. 0
TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Sakaryaspor ile Payas Bel. Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazandı.
Sakaryaspor: Bora Sevim, Aytaç Ak, Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Serdar Ümit Deniz, Erçağ Evirgen, Talha Mayhoş, Fatih Özçelik (83' Ceyhun Yelkenci), Canberk Özdemir (90' Ahmet Aktaş), Mümin Aysever (88' Enes Ata), Hüseyin Altuğ Taş
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Muhammet Ali Yenilmez, Orçun Gencebay (37' Ali Yıldırım), Eşref Koçak (72' Burak Can Çoban), Vehbi Furkan Yıldırım, Fatih Gümüşel, Oğuzhan Baykal (62' Mustafa Yıldız), Deniz Karadeniz, Yunus Emre Mest, İzzettin Ekin, Hüseyin Yahyaoğlu
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Ergün, Barış Çardaklı, Şenol Bektaş, Burak Kalkandelen
Goller: DK 37: Aytaç Ak (Sakaryaspor), DK 52: Erçağ Evirgen (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Deniz Karadeniz (Payas Bel.), DK 51: Ali Yıldırım (Payas Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu