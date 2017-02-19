Tarsus İdman Yurdu 2 - Maltepespor 3
TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Maltepespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Maltepespor 3-2 kazandı.
Tarsus İdman Yurdu: Yaşar Memişoğullarından, Koray Sönmez Uysal, Sefa Durmuş, Okan Aslan, Semih Oğuz, Emre Taşkoparan (76' Akın Taşkın), Alper Yener, Gökhan Çırak, İlyas Yavuz, Ogün Aytaç Yavuz, Yılmaz Can Taşkıran (88' Yasir Vardar)
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
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Maltepespor: Emre Aydın, Hasan Dülgeroğlu, Vijdan Aladağ, Hüseyin Rüzgar, Emre Avcı, Muzaffer Özkaya, Samet Eker, Hacı Ömer Doğru (90' Emrah Cülen), Kerim Deler, Savaş Yorulmaz, Tolga Aydın (73' Feyyaz Yaşar)
Teknik Direktör: Orhan Gençer
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Hakem: Efe Tanrıverdi, H. Mehmet Ekmekyermez, Kadir Kantekin, Muharrem Mert Kabak
Goller: DK 6: Kerim Deler (Maltepespor), DK 30: İlyas Yavuz (Tarsus İdman Yurdu), DK 65: Hacı Ömer Doğru (Maltepespor), DK 83: Savaş Yorulmaz (Maltepespor), DK 88: Gökhan Çırak (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 31: Hüseyin Rüzgar (Maltepespor), DK 37: Emre Avcı (Maltepespor), DK 51: Vijdan Aladağ (Maltepespor), DK 82: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 84: Hasan Dülgeroğlu (Maltepespor), DK 90: Ogün Aytaç Yavuz (Tarsus İdman Yurdu)
Kırmızı Kart: DK 90: Vijdan Aladağ (Maltepespor)
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