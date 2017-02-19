Bucaspor 2 - Kocaeli Birlik Spor 2
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BUCASPOR 2 - KOCAELİ BİRLİK SPOR 2

Bucaspor 2 - Kocaeli Birlik Spor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Bucaspor ile Kocaeli Birlik Spor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bucaspor 2 - Kocaeli Birlik Spor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Bucaspor ile Kocaeli Birlik Spor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bucaspor: Kemal Mert Özyiğit, Emre Özkan, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Sancar Yıldırım (46' Abdullah Balikuv), Emre Toraman, Emin Aladağ (88' İlyas Çakmak), Zafer Çevik, Erkan Taşkıran, İbrahim Şirin (41' Alpay Aldemir), Mehmet İncebacak

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Kocaeli Birlik Spor: Fatih Öztürk, Uğur Daşdemir, Emre Balak, Erdi Öner, Gökhan Meral, Alp Ergin (70' Uğur Işıkal), Kürşat Aydın, Turgay Gölbaşı, Umut Kaya, Onur Garip (90' Aydın Çetin), Mehmet Gürkan Öztürk

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Hakem: Burak Taşkınsoy, Yunus Taşkın, Murat Güçlü, Sezer Yalçın

Goller: DK 25: Onur Garip (Kocaeli Birlik Spor), DK 68: Zafer Çevik (Bucaspor), DK 88: Emre Balak (Kocaeli Birlik Spor), DK 89: Zafer Çevik (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Emre Toraman (Bucaspor), DK 20: Emre Balak (Kocaeli Birlik Spor), DK 22: Umut Kaya (Kocaeli Birlik Spor), DK 38: Veli Kızılkaya (Bucaspor), DK 60: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 73: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor), DK 89: Fatih Öztürk (Kocaeli Birlik Spor)

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