Karacabey Birlik 1 - Bayburtspor 3
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KARACABEY BİRLİK 1 - BAYBURTSPOR 3

Karacabey Birlik 1 - Bayburtspor 3

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karacabey Birlik ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

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Karacabey Birlik 1 - Bayburtspor 3

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karacabey Birlik ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

Karacabey Birlik : Ramazan Haklı, Yusuf Efil (46' Alp Ertunga Çakıroğlu), Süleyman Baykuş, Alim Harlak (75' Hüseyin Korkmaz), Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç, Erhan Gözetlik, Ali Serin, Deniz Keskin, Muhammed Rıdvan Özdemir (83' Süleyman Güneş), Samet Taş

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Yener Demirci, Aykut Topal, Gökhan Köseoğlu, Erçin Ilgaz, Baran Yardımcı (86' Sergen Yılmaz), Hasan Üstübücü (75' Yücel Yıldırım), Batuhan Er (80' Eren Görür), Hasan Gündoğdu, Aykut Sarıdoğan, Onur Karakabak

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Hakem: Özgür Sepin, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz, Alkan Parsak

Goller: DK 41: Hasan Gündoğdu (Bayburtspor), DK 50: Batuhan Er (Bayburtspor), DK 58: Alim Harlak (Karacabey Birlik ), DK 67: Batuhan Er (Bayburtspor)

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