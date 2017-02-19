KARACABEY BİRLİK 1 - BAYBURTSPOR 3

Karacabey Birlik 1 - Bayburtspor 3
TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karacabey Birlik ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.
Karacabey Birlik : Ramazan Haklı, Yusuf Efil (46' Alp Ertunga Çakıroğlu), Süleyman Baykuş, Alim Harlak (75' Hüseyin Korkmaz), Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç, Erhan Gözetlik, Ali Serin, Deniz Keskin, Muhammed Rıdvan Özdemir (83' Süleyman Güneş), Samet Taş
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
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Bayburtspor: Ramazan Aydın, Yener Demirci, Aykut Topal, Gökhan Köseoğlu, Erçin Ilgaz, Baran Yardımcı (86' Sergen Yılmaz), Hasan Üstübücü (75' Yücel Yıldırım), Batuhan Er (80' Eren Görür), Hasan Gündoğdu, Aykut Sarıdoğan, Onur Karakabak
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
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Hakem: Özgür Sepin, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz, Alkan Parsak
Goller: DK 41: Hasan Gündoğdu (Bayburtspor), DK 50: Batuhan Er (Bayburtspor), DK 58: Alim Harlak (Karacabey Birlik ), DK 67: Batuhan Er (Bayburtspor)
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